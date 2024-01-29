Ünlü sanatçı Alişan hastaneye kaldırılmıştı! Eşi Buse Varol son halini paylaştı | Video
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sahne alacak olan Alişan, Sivrihisar'a gelirken şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Buse Varol son halini paylaştı.
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