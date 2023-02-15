Yeliz Yeşilmen'den acı dolu paylaşım! "Anılarım yıkılmak üzere" | Video

Eski oyuncu ve model Yeliz Yeşilmen, Adana'da ailesinin yaşadığı ve deprem sonrası ağır hasar alan ev için yıkım kararı alındığını çektiği bir video ile paylaştı.