Yeliz Yeşilmen'den acı dolu paylaşım! "Anılarım yıkılmak üzere" | Video
Eski oyuncu ve model Yeliz Yeşilmen, Adana'da ailesinin yaşadığı ve deprem sonrası ağır hasar alan ev için yıkım kararı alındığını çektiği bir video ile paylaştı.
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