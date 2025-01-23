Ziyaretçileri hastaneden kovan Tanyeli'den kötü haber! Bu çıkışının sebebi son paylaşımıyla ortaya çıktı! Meğer 4 gündür... | Video

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından "Ziyaretçi yasağım var" diyerek takipçilerine "Lütfen gelmeyin" çağrısında bulunmuştu. Ancak yakın çevresinin bu uyarıyı dikkate almaması üzerine, ünlü isim "Gelirseniz kovulursunuz!" şeklinde bir tepki göstermişti. Bu çıkışının sebebi ise son paylaşımıyla ortaya çıktı.