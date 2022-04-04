Video Medya Adı Sevgi 4. Bölüm Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV "Volkan ve Zeynep nasıl tanıştı?" | Video
Adı Sevgi 4. Bölüm Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV

Adı Sevgi 4. Bölüm Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV "Volkan ve Zeynep nasıl tanıştı?" | Video

04.04.2022 | 09:30

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Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi 4. Bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Emir, Volkan'a yaptıklarının bedelini ödetecek mi? merak konusu olurken, dizinin son bölümünü ATV yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler "Adı Sevgi 4. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Adı Sevgi Son Bölüm Tek Parça aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adı Sevgi 4. Bölümünde neler oldu?

Zeynep'i kaçıran Volkan beklemediği bir şekilde Emir'in eline geçmiştir. Elif, Zeynep'in güvenliğini sağladıktan sonra onun yaralarını sarmaya çalışırken, Emir ise Volkan'ın yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Ancak Zeynep'in kurtuluşu için attıkları adımlar sonrası ikili arasında çatışmalar yaşanır. Emir, Ekrem'e Zeynep ve ailesini özgürlüğüne kavuşturacak gizli bir teklifle gider. Her ne şartla olursa olsun oğluna kavuşmak isteyen Macide, gözünü ne kadar karartabileceğini bir kez daha gösterir. Elif ve Emir'in ona aşıladığı umuda tutunmaya çalışan Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır.

Diğer yandan okulda olanların faturası Fidan'a kesilmiş, Fidan'ın Sarpça'dan uzakta başka bir okula gönderilmesine karar verilmiştir. Elif, Zeynep'in kurtuluşunu planlarken; Macide'nin bu kararına karşı gelmeleri için Şükran'ı ve Fidan'ı ikna etmeye çalışır.

ADI SEVGİ 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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