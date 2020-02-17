Adriana Lima’dan kafa karıştıran paylaşım! Adriana Lima ile Emir Bahadır aşk mı yaşıyor? | Video

Adriana Lima, Sevgililer Günü’nde tek başına verdiği bir pozu Instagram’dan takipçilerinin beğenisine sundu. Adriana Lima'nın o paylaşımı sonrası Emir Bahadır ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar'dan ayrıldığından beri yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle kafaları karıştı. Dünyaca ünlü model, paylaştığı karenin altına Mevlana’nın “Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner” sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu. Fotoğrafın altına Emir Bahadır’ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmadı. İş insanını, modelin de takip ediyor olması, akıllara ‘Yeni bir aşk mı?’ sorusunu getirdi.

"KAYBETTİĞİN HER ŞEY BAŞKA BİR SURETTE BİR GÜN MUTLAKA GERİ DÖNER"

Dünyaca ünlü model, karenin altına Mevlana'nın "Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.