Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında... 'Bir tereddüdün adamı' VAV TV Millet Kıraathanesi'nin konuğu: Prof. Dr. Handan İnci
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, Yazar Prof. Dr. Handan İnci, VAV TV'de yayınlanan; Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi programına konuk oldu. Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle de tanınan Prof. Dr. Handan İnci'den VAV TV Millet Kıraathanesi'nde 'Tanpınar' değerlendirmesi...