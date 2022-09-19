Ben Bu Cihana Sığmazam yarın başlıyor! Oktay Kaynarca’dan ilk açıklamalar Sabah TV’ye | Video
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Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği, 20 Eylül Salı akşamı atv’de ekran yolculuğuna başlayacak olan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinin ilk gösterimi gerçekleşti. Başrol karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, gösterim sonrası Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kadın başrol oyuncularına övgüler yağdıran Oktay Kaynarca, "Mucizeler yarattılar" ifadelerini kullandı.