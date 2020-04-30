Video Medya Eşi Yağmur Atacan'a hakaret eden takipçiyi Pınar Altuğ ifşaladı! Yağmur Atacan kimdir? | Video

Eşi Yağmur Atacan'a hakaret eden takipçiyi Pınar Altuğ ifşaladı! Yağmur Atacan kimdir? | Video

Eşi Yağmur Atacan'a hakaret eden takipçiyi Pınar Altuğ ifşaladı! Yağmur Atacan kimdir? | Video
30.04.2020 | 11:24
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Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşanan gelişmenin ardından Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kimdir sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Pınara Altuğ Instagram hesabında bir takipçisinin yorumunu paylaştı. Kullanıcı, Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hakkında çirkin ifadeler kullandı. Bunun üzerine Pınar Altuğ da Instagram Hikayesi aracılığı ile ifşa etti. Peki, Yağmur Atacan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte, dün gece yaşanan olay ile ilgili bilgiler ve Yağmur Atacan hakkında detaylar...

Dün akşam saatlerinden beri Yağmur Atacan kimdir sorusunun yanıtı magazini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kaç yaşındadır, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti sık sık Instagram paylaşımları ile gündeme geliyor. Pınar Altuğ'un eşi, Türk oyuncu ve müzisyen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. Yağmur Atacan'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Türk oyuncu ve müzisyen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler.

Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. 27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.

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