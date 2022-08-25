Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.yeni bölüm fragmanı izle: Gizem ve Derya'nın yüzleşmesi Mert'i zor durumda bırakıyor!

Show Tv’de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Gizem ve Derya'nın yüzleşmesi Mert'i zor durumda bırakıyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği Gelsin Hayat Bildiği Gibi için geri sayım başladı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler fragmana kavuştu. Melek'in tren raylarında Celal'i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden oluyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6.yeni bölüm fragmanı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 6. Bölümünde neler olacak?

Melek'in tren raylarında Celal'i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden olur.

Gizem ve Derya'nın karşılaşması Mert'in başını iyice belaya sokmuşken, Mert çareyi Sadi Payaslı'nın kapısını çalmakta bulur. Mert'in misafirliği Sadi ve Songül'ün evlilik oyununu sürdürmek zorunda bırakır.