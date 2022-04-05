Video Medya Hakim 1. Bölüm TEK PARÇA İZLE! ATV ile Hakim İlk Bölüm Kesintisiz FULL İZLE "Her şeyi başlatan büyük kaza!" | Video
Hakim 1. Bölüm TEK PARÇA İZLE! ATV ile Hakim İlk Bölüm Kesintisiz FULL İZLE

Hakim 1. Bölüm TEK PARÇA İZLE! ATV ile Hakim İlk Bölüm Kesintisiz FULL İZLE "Her şeyi başlatan büyük kaza!" | Video

05.04.2022 | 09:46

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Atv'nin yeni dizisi Hakim, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel gibi çok güçlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı iddialı diziyi internet ortamından takip etmek isteyen binlerce kişi "Atv ile Hakim 1.Bölüm izle ekranı" araştırmaları hız kazandı. Hakim dizisi lk bölümdeki kaza sahnesi damga vurdu. Dizinin yayın saatini kaçıranlar Hakim son bölüm izle linki üzerinden bu haftaki yeni bölümü araştırıyor. ATV Hakim 1. Bölüm Full İzle ekranı üzerinden son bölümü kesintisiz ve tek parça olarak aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

VİDEO DEVAM EDİYOR

ATV HAKİM DİZİSİ 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


Hakim Dizisi 1. Bölümünde neler yaşandı?

Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır!

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

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