Video Medya Kuruluş Osman 12. son bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes kesen yeni bölümde neler olacak? | Video

Kuruluş Osman 12. son bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes kesen yeni bölümde neler olacak? | Video

Kuruluş Osman 12. son bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes kesen yeni bölümde neler olacak? | Video
20.02.2020 | 09:25

Kuruluş Osman 12. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'ın dün akşam ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi yine reytinglere damgasını vurdu. Çarşamba akşamları ekrana gelen ve hayranlarını ekran başına kilitleyen tarih ve aksiyon dizisi Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı haftaya ekranlara gelecek aksiyon dolu sahnelerin habercisi oldu... Kuruluş Osman 12. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz... "Balgay yemi yuttu, ötesi bendedir!"

Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyenleri heyecanlandıran dizinin yeni bölümü yine bomba gibi geliyor!

KURULUŞ OSMAN 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

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