Somer ile Türkan, Rüçhan Hanım'ın evine geri döndü! Üç Kız Kardeş 17.Bölüm SON BÖLÜM İZLE
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Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Üç Kız Kardeş son bölümü www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler adresinden izleyebilirsiniz.