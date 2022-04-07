Survivor'da Nagihan resti çekti, parkur alev alev yandı! Survivor 71. bölüm fragmanı izle | VİDEO

Survivor 71. Bölüm fragmanı yayınlandı. Nagihan’ın rest çektiği fragmanda parkur adeta alev alıyor. Şampiyonluğa adım adım yaklaşan yarışmacıların tansiyonu iyice yükseldi. Programda ödül oyunu oynayacak olan ünlüler ve gönüllüler takımı bu kez kendi aralarında iletişimi en üst seviyede tutmak zorunda. Survivor programını yakından takip edenler fragmandaki gelişmeleri merak ediyor. İşte Survivor 71. Bölüm fragmanı ve tüm detaylar...

Survivor 2022 All Star'da artık yarışmacılar tüm kozlarını oynuyor. Şampiyonluk yarışında birbirlerini elemeye çalışan yarışmacılar çeşitli stratejilerle parkura çıkarken 71. Bölümde ise ödül oyunu için yarışacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan programın fragmanı Nagihan'ın resti ile başlıyor. Öte yandan ödül oyununda görünene göre; parkur adeta alev alacak...