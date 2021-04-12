Teşkilat 7. Bölüm Fragmanı (18 Nisan 2021 Pazar) yayınlandı izle! Ekip tuzağa düşüyor...
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TRT 1 Teşkilat 7. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı... Teşkilat 7. Bölüm'de ekip Irak'ın kuzeyinde düştüğü kalleş tuzaktan nasıl kurtulacak?