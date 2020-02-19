Zemheri 6. bölümden üçüncü fragman yayınlandı! | Video
Show TV'nin sevilen dizisi Zemheri 6. bölümden üçüncü fragman yayınlandı. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizinin yeni bölümünde neler olacak?
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