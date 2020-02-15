Çocuklarda böbrek reflüsü sebepleri ve tedavisi nelerdir?

Çocuklarda tuvalet gitmekte zorlanma ve yüksek ateş belirtileri böbrek reflüsünün habercisi olabilir. Böbrek reflüsü nedir ve nasıl tedavi edilir sorularının cevabını Memorıal Bahçelievler Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümü Doç. Dr. Selçuk Sınay A Haber Sağlık Saati programında yanıtladı. Sınay, hastalığın genellikle doğumsal nedenlere bağlı olduğunu belirtirken tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabileceğine değindi.

ÇOÇUK ÜROLOJİSİ DOÇ.DR. SELÇUK İNAY "TEŞHİSİ MUTLAKA BİR UZMAN KOYMALI"

Çocuk Ürolojisi Bölümü Doç. Dr. Selçuk Sınay: "Böbrek reflüsü, mesanedeki idrarın böbreğe doğru kaçmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Her 100 çocuktan birinde bu hastalık görülmektedir. Böbrek reflüsünün dereceleri vardır ve düşük dereceli olanlarda kendiliğinden düzelebilir. Fakat ileri derecede ki reflülerde cerrahi tedavi gerektirebiliyor ve %95 başarı elde ediyoruz. Modern teknoloji ile bu tarz hastalıklar yüksek başarı oranlarıyla tedavi edilebilmektedir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci açık ameliyatta 10 gün, kapalı ameliyat ise 2 gün içerisinde ayağa kalkabiliyorlar. Endoskopik enjeksiyon yapıldığında ise 15 dakika süren bir işlemdir ve aynı gün içerisinde taburcu edilebiliyor. Böbrek reflüsünün en önemli kısmı teşhistir. Teşhis için mutlaka bir çocuk ürolojisi veya çocuk nefrolojisi uzmanlarına başvurmak gerekmektedir ve çünkü bu hastalığın teşhisi zahmetlidir. İdrar yolu enfeksiyonu bulunan herhangi bir çocukta ultrason çekmek ile teşhis koymak mümkün değildir. Boding dediğimiz yöntem ile idrar yoluna bir sonda takılarak böbrekte kaçak olup olmadığı araştırılıyoruz ve buna ek olarak stingrafi denilen yöntemle böbrekte zarar olup olmadığını bakıyoruz." ifadelerinde bulundu.