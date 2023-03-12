Kardiyologların "asla yemeyin" dediği o besin! Her lokmasında kalbinizi çürütüyor | Video

Her zaman dikkat edilen beslenme sistemi mükemmel olmasa da kalbinizi korumak için belli bir sistemi korumak gerekiyor. Fakat bazı besinler kalp sağlığını özellikle büyük bir risk altına alıyor. Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, TikTok'ta Everyday Health için çektiği bir videoyla asla yemediği besinleri paylaşıyor.