Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi?

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada Aboubakar riske edilmeyecek." dedi. (BJK spor haberleri)