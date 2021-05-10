Video Spor Adana Demirspor'un Bombacı İbosu "1994 yılındaki takım ruhunu gördüm"

Adana Demirspor'un Bombacı İbosu "1994 yılındaki takım ruhunu gördüm"

Adana Demirspor'un Bombacı İbosu
10.05.2021 | 16:00

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TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'da 1994'te aynı sevinci yaşayan Bombacı İbo lakaplı 59 yaşındaki eski futbolcu İbrahim Uzunca, Özellikle Samet hocanın gelmesinin ardından takımda 26 yıl önceki şampiyonluk ruhunu gördüm dedi.

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TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, dün akşam deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Dün gelen galibiyetin ardından ellerinde takım ve Türk bayraklarıyla sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, büyük sevinç yaşadı.


Koronavirüs pandemisine karşı uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen kentin farklı noktalarında toplanan taraftarlar, Süper Lig sevincini konvoy yapıp, meşaleler yakarak kutlamak istedi. Taraftarlar, polisin uyarılarıyla dağıldı. Bazı kişiler ise şampiyonluk sevincini evlerinin balkonlarından kutladı.


MAVİ LACİVERTLİ FORMAYI 16 YIL TERLETTİ
Son olarak 1994'te Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un o dönemki şampiyon kadrosunda bulunan eski futbolcu İbrahim Uzunca, yıllar sonra gelen başarıyı yorumladı.


Adana Demirspor'un efsaneleri arasında sayılan ve 'Bombacı İbo' lakabıyla tanınan İbrahim Uzunca, mavi-lacivertli ekibin formasını tam 16 yıl terletti. Demirspor forması ile 251 karşılaşmaya çıkan Uzunca'nın yer aldığı kadro, 1994 yılında şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıktı. O yıl büyük fedakarlık ve eziyetlerle şampiyonluğa ulaştıklarını anlatan Uzunca, O yıl antrenmanda takım arkadaşımız Kayhan Kaynak'ı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettik. Futbol şehidi vermiş olduk. Psikolojik tedaviler aldık ama pes etmedik. Ankara'daki finallerde galip gelerek şampiyon olduk dedi.


'SAMET HOCANIN GELİŞİYLE ŞAMPİYONLUK RUHUNU YAKALADILAR'
26 yıl boyunca şampiyonluk beklemenin taraftarlar adına kolay olmadığını vurgulayan İbrahim Uzunca, sabır ve fedakarlıkla sonuca ulaştıklarını dile getirdi. Şampiyonlukta emeği geçen malzemecilere, teknik heyete, futbolculara, yönetime ve taraftara teşekkür eden Uzunca, Bütün ruhunu, bedenini, benliğini, kimliğini, kişiliğini, karakterini, takımdaşlığını ve arkadaşlığını sahada verirsen mutlaka başarırsın. 94 yılında bu saydıklarımın hepsi bizde vardı. Samet hocadan sonra bu takımda 26 yıl önceki şampiyonluk ruhunu gördüm. Bir baba şefkatiyle takımı sahiplendi diye konuştu.

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