Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız | Video

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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, arzu ettikleri puanı alıp şampiyonluğa ulaştıklarında 61 pare top atışı yaptıracaklarını söyledi.