Video Spor Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'

15.10.2021 | 11:37

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kritik Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, takıma güvendiklerini geriye düştükleri maçlarda geri döndüklerini taraftardan beklentilerinin de takıma destek olduğunu belirtti.

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