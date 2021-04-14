Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin sponsorluk anlaşması imzaladığı toplantıda açıklamalarda bulundu. Erzurum'daki saha zemini hakkında değerlendirmelerde bulunan Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesine ve hakemler hakkındaki söylemlerine de değindi. Çebi, "Hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk" dedi.