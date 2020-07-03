Ahmet Selim Kul: Transferde sürpriz isimler var
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Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kul, "Kaan Ayhan'ı ikna etmek için çok yoğun bir çaba var. Kaan Ayhan konusunda Fenerbahçe çok net. Kanat bölgesinde Caner Erkin, Sinan Gümüş ve yabancı oyuncu isimleri var. Ayrıca transfer listesinde sürpriz şeklinde yorumlanacak isimler de var" dedi.