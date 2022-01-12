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OTOMATİK OYNAT
01:36
Amcası, futbolcu Ahmet Çalık'ı gözyaşları içinde anlattı | Video 12.01.2022 | 16:37
15:17
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Teknik Direktör Mustafa Kaplan, öğrencisi Ahmet Çalık'ı anlattı | Video 12.01.2022 | 16:37
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Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu | Video 12.01.2022 | 16:19
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Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul'a geldi | Video 12.01.2022 | 08:30
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Fatih Terim, Galatasaraylı futbolcularla vedalaşarak Florya'dan ayrıldı 11.01.2022 | 15:36
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SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.01.2022 | 16:08
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Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve personelle vedalaştı | Video 11.01.2022 | 15:48
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Florya'da 'yönetim istifa' sesleri | Video 11.01.2022 | 13:36
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Karaman'da oynanan amatör maçta aynı topa vole yapmaya çalışan 3 futbolcunun topa vuramaması ilginç görüntülere sahne oldu.