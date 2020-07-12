Video Spor Ankara'da umut arayışı

Ankara'da umut arayışı

Ankara'da umut arayışı
12.07.2020 | 16:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzonspor bir hikaye yazıyor 01:29
"Trabzonspor bir hikaye yazıyor" 12.07.2020 | 16:05
Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu 00:57
Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu 12.07.2020 | 16:04
Ankara'da umut arayışı 01:21
Ankara'da umut arayışı 12.07.2020 | 16:02
Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda 00:58
Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda 12.07.2020 | 16:02
Avrupa kupaları için kritik maç 01:26
Avrupa kupaları için kritik maç 12.07.2020 | 16:01
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk 11'e 04:08
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk 11'e 12.07.2020 | 16:00
Fenerbahçe'de hedef Sivasspor maçı 01:10
Fenerbahçe'de hedef Sivasspor maçı 12.07.2020 | 15:58
Fenerbahçe ile Sivasspor 28. randevuda! 00:53
Fenerbahçe ile Sivasspor 28. randevuda! 12.07.2020 | 15:57
Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! İşte anlaşma detayları 01:56
Fenerbahçe golcü transferini bitirdi! İşte anlaşma detayları 12.07.2020 | 01:08
Fenerbahçe'den 4 transfer! 2 yerli 2 yabancı... 00:58
Fenerbahçe'den 4 transfer! 2 yerli 2 yabancı... 11.07.2020 | 23:12
Emre Bol'dan Fenerbahçeli Alper Potuk'a flaş yanıt! 02:25
Emre Bol'dan Fenerbahçeli Alper Potuk'a flaş yanıt! 11.07.2020 | 22:32
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! 02:47
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! 11.07.2020 | 22:18
Emre Bol'dan flaş Galatasaray eleştirisi! Tek suçlu Covid-19 00:58
Emre Bol'dan flaş Galatasaray eleştirisi! "Tek suçlu Covid-19" 11.07.2020 | 21:42
Ahmet Nur Çebi: Yabancı sınırı yerine teşvik daha iyi 00:59
Ahmet Nur Çebi: Yabancı sınırı yerine teşvik daha iyi 11.07.2020 | 21:34
Bahar Özgüvenç: Fatih Terim'in kredisi sonsuz 01:33
Bahar Özgüvenç: Fatih Terim'in kredisi sonsuz 11.07.2020 | 20:10
CAS'tan Trabzonspor açıklaması 02:07
CAS'tan Trabzonspor açıklaması 10.07.2020 | 23:36
Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı 01:40
Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı 10.07.2020 | 23:36
Sergen Yalçın: Yabancı kuralı inanılmaz mantıksız 04:34
Sergen Yalçın: Yabancı kuralı inanılmaz mantıksız 10.07.2020 | 23:36
Fatih Terim'in en kötü serisi 02:22
Fatih Terim'in en kötü serisi 10.07.2020 | 23:35
Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi 00:41
Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi 10.07.2020 | 23:35

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA