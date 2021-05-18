Video Spor Antalyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Buraya kadar gelmişken..."

Antalyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Buraya kadar gelmişken..."

Antalyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu!
18.05.2021 | 20:27

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Buraya kadar gelmişken kupayı da almak istediklerini ifade eden Yalçın, "Oyuncuları bu maça hazırlamak için elimizden geleni yaptık, fiziksel olarak düşebilirler ama motivasyon olarak düşeceklerini sanmıyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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