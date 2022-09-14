Video Spor Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması "Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı" | Video
Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması

Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması "Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı" | Video

14.09.2022 | 17:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kasapoğlu’ndan yurt açıklaması Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı | Video 07:44
Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması "Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı" | Video 14.09.2022 | 17:34
Rıza Kayaalp’in minik kızı babasının dünya şampiyonluğunu böyle izledi | Video 00:37
Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının dünya şampiyonluğunu böyle izledi | Video 14.09.2022 | 14:00
Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı 05:29
Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı 13.09.2022 | 15:27
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak Son zamanların en güzel maçlarından biriydi | Video 01:06
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak "Son zamanların en güzel maçlarından biriydi" | Video 13.09.2022 | 00:41
Beşiktaş 0-1 Başakşehir MAÇ SONU | Beşiktaş’tan hakeme sert tepki Bu hakemlerle bu iş olmaz 05:56
Beşiktaş 0-1 Başakşehir MAÇ SONU | Beşiktaş'tan hakeme sert tepki "Bu hakemlerle bu iş olmaz" 12.09.2022 | 22:56
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 00:53
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 12.09.2022 | 22:56
SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 00:28
SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 12.09.2022 | 15:44
Dursun Özbek Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır | Video 04:06
Dursun Özbek "Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır" | Video 12.09.2022 | 00:35
Okan Buruk’tan Icardi ve Mata açıklaması Önümüzdeki günlerde... | Video 19:22
Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması "Önümüzdeki günlerde..." | Video 12.09.2022 | 00:34
Francesco Totti, eşi Ilary Blasi’nin kendisini nasıl aldattığını itiraf etti | Video 01:57
Francesco Totti, eşi Ilary Blasi'nin kendisini nasıl aldattığını itiraf etti | Video 11.09.2022 | 23:27
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray MAÇ SONU | Erman Toroğlu: Hakemlerin bundan kurtulması lazım | Video 04:15
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray MAÇ SONU | Erman Toroğlu: "Hakemlerin bundan kurtulması lazım" | Video 11.09.2022 | 22:35
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 05:14
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 11.09.2022 | 20:43
Sivasspor’da Rıza Çalımbay’dan taraftarla tartışan Caner’e tepki Artık zor oynar | Video 08:43
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan taraftarla tartışan Caner'e tepki "Artık zor oynar" | Video 11.09.2022 | 20:29
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11’LER BELLİ OLDU 02:26
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU 11.09.2022 | 19:04
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 01:10
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09:45
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
Michy Batshuayi: Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı | Video 01:43
Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
Mircea Lucescu’dan ilginç sözler Fenerbahçe çok fazla faul yaptı | Video 01:38
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılacak olan 105 yurtla ilgili çok çarpıcı açıklamlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların özelliklerinden bahsederken, şu ana kadar en çok başvuru yapılan proje olduğundan bahsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA