Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması "Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı" | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılacak olan 105 yurtla ilgili çok çarpıcı açıklamlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların özelliklerinden bahsederken, şu ana kadar en çok başvuru yapılan proje olduğundan bahsetti.