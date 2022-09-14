Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması "Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:44
00:37
05:29
01:06
05:56
00:53
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 12.09.2022 | 22:56
00:28
SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 12.09.2022 | 15:44
04:06
Dursun Özbek "Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır" | Video 12.09.2022 | 00:35
19:22
Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması "Önümüzdeki günlerde..." | Video 12.09.2022 | 00:34
01:57
04:15
05:14
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 11.09.2022 | 20:43
08:43
02:26
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU 11.09.2022 | 19:04
01:10
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
09:45
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
01:43
Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
01:38
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılacak olan 105 yurtla ilgili çok çarpıcı açıklamlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtların özelliklerinden bahsederken, şu ana kadar en çok başvuru yapılan proje olduğundan bahsetti.