Barcelona Çağlar Söyüncü'yi istiyor! Teklif 40 milyon euro

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu. İspanyol devi milli futbolcu için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. Kulüpler anlaşırsa Çağlar 5 yıllık imza atacak. Detayları A Spor Muhabiri Alpaslan Düven aktardı.