Video Spor Başarılı basketbolcu Hatay'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı: "Hatay bizim için çok farklıydı" | Video
Başarılı basketbolcu Hatay'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı:

Başarılı basketbolcu Hatay'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı: "Hatay bizim için çok farklıydı" | Video

17.03.2023 | 10:57

Yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'un Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nden çekilmesiyle bir alt ligde bulunan İzmit Belediyespor'a transfer olan Büşra Akgün ve Eda Şahin açıklamalarda bulundu. Hatay’dan söz ederken gözyaşlarını tutamayan Büşra Akgün, "Hatay bizim için çok farklıydı. 2 senedir ben zaten orada oynuyordum. Çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar oradaydı. Bir tarih vardı orada. Girip çıktığımız, oturup kalktığımız yerler artık yok" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen Büşra Akgün ve Eda Şahin, kulübün Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilmesiyle bir süre takımsız kaldı. Daha sonra federasyon tarafından oyuncuların mağdur olmaması için verilen hak çerçevesinde her iki oyuncu da Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren İzmit Belediyespor'un yolunu tuttu. Sporcular, deprem günü Hatay'da olmadıkları için o anları yaşamamasına rağmen devamında olup bitenden psikolojik olarak çok etkilendiklerini ifade etti. 29 yaşındaki uzun forvet Büşra Akgün, Hatay'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

"GİRİP ÇIKTIĞIMIZ, OTURUP KALKTIĞIMIZ YERLER ARTIK YOK"
Depremi Hatay'da yaşamamış olmasına rağmen yaşadığı olumsuz psikolojiyi atlatmaya çalıştığını belirten Akgün, "Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynuyordum fakat deprem felaketinden dolayı kulübümüz kapandı. Federasyonumuz da bize mağdur olmayalım diye transfer hakkı tanıdı. İzmit Belediyesi de sağ olsun bize güvendiler, inandılar ve bizi buraya aldılar. Süper Lig'e çıkma konusunda bir hedefimiz var. Bunu elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız. Depremden sonra bir süre takımımız yoktu. O da biraz stres oluşturdu. Buraya geldiğimde her şey tabii ki de farklı. Depremde Hatay'da değildik. Fakat bütün kalbimiz, ruhumuz hep oradakilerleydi. Oradakilerle konuştuk. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız, yakınlarımız oldu. Orada bu durumu yaşamasak da biz de çok etkilendik. Çok uyum sorunu yaşadığımızı söyleyemem ama oradan ayrılış sebebi bile çok farklı. Hatay bizim için çok farklıydı. 2 senedir ben zaten orada oynuyordum. Çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar oradaydı. Bir tarih vardı orada. Girip çıktığımız, oturup kalktığımız yerler artık yok. Bu konuda hepimiz çok üzgünüz zaten. Şu anda burada olmak tabii ki mutluluk veriyor ve bir hedef için buradayız. Ben de elimden geleni yapacağım" dedi.

"SÜREKLİ HABER ALMA ÇABASI İÇERİSİNDEYDİK"
Yaşanan süreçten etkilendiklerini fakat kaybettikleri formu yeniden kazanmak için yeni kulüplerinde ellerinden gelen çalışmayı gösterdiklerini söyleyen 23 yaşındaki Eda Şahin ise "Açıkçası Hatay'da ve ortak çevrelerde yaşananları toparlamak biraz zor oldu. Sonuçta orada bizim de bir evimiz vardı. Orada yaşıyorduk, oradaki insanlarla beraberdik. Oradaki sıcak ortamın kayboluşunu gözlerimizle izlediğimiz için orada bulunmasak da sürekli haber alma çabası içerisindeydik. Çünkü çok fazla tanıdığımız oldu orada. Bunun sonrasında liglere, spora ara verilmesi, bizim takım bulma sürecimiz, transfer hakkı verilmesi derken bunların hepsi bir süreç. 1 ay boyunca ne maç oynayabildik, ne antrenman yapabildik, böyle bir durum söz konusu. Bu da tabii ki form kaybetmenize sebep oluyor. Bunu tekrar kazanmak ve tekrar oynamak bile psikolojik olarak çok zor geliyor. Çünkü sezonun ortasında bir düzen değişikliğine uğruyorsunuz. Bir anda hiç bilmediğiniz sistemin içerisine ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Bunun zorluğuyla da uğraşıyoruz şu anda. En kısa zamanda toparlayıp, takıma bir an önce ayak uydurup daha yararlı şekilde oynamak istiyoruz. İzmit Belediyespor ile ilk konuşmaya başladığımda hedefi olan bir takım olduğunun farkındaydım. Ben de hedefi olan bir oyuncu olduğumu düşünüyorum, o şekilde oynamaya çalışıyorum. Bu yüzden aynı hedef doğrultusunda güzel bir yer olabileceğini, güçlerimizi birleştirip daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Bu yüzden burayı tercih etmek istedim. Bir deprem bölgesinden çıkıp başka bir deprem bölgesine gelmek insanı tereddüde sokuyor ama işimiz bu" ifadelerini kullandı.

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