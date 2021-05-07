Başkan Erdoğan, milli sporcularla iftar yaptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Başkan Erdoğan, milli sporcularla iftar yaptı | Video 07.05.2021 | 14:42
01:11
00:34
Lille taraftarının Burak Yılmaz çılgınlığı | Video 07.05.2021 | 11:58
01:41
Son dakika: Fenerbahçe için ikinci Pelkas iddiası! Christos Tzolis... 06.05.2021 | 11:37
05:38
2 kez kanseri yenen 41 yaşındaki kaleci Nurcan Çelik'in hikayesi | Video 06.05.2021 | 11:05
00:54
02:08
Beşiktaş'ta Aboubakar G.Saray derbisinde oynayacak mı? 05.05.2021 | 14:06
05:07
01:58
01:58
Manchester City PSG Maçı Canlı İzle! UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI YAYIN 04.05.2021 | 20:45
13:10
09:56
00:47
11:39
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi flaş yorum! 03.05.2021 | 10:24
06:10
Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi yorumu: "Derbiyi kazanamazsak..." 03.05.2021 | 00:17
04:14
01:37
Sergen Yalçın: Bu maç bizim için 3 puandan çok fazlasıydı 02.05.2021 | 00:54
01:36
15:04
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş karar! 6 futbolcu... 01.05.2021 | 10:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı:
"Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün."