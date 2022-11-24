Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video

FIFA 2022 Dünya Kupası heyecanı son hızla devam ediyor. Dünyanın en prestijli tunuvasında mücadeleler Katar'da sürerken F Grubu maçında Belçika, Kanada'yı Batshuayi'nin attığı golle mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Janny Sikazwe, maçın ilk dakikalarında verdiği olay kararla tarihi skandala imza attı.