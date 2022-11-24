Video Spor Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video
Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video

Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video

24.11.2022 | 10:05

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FIFA 2022 Dünya Kupası heyecanı son hızla devam ediyor. Dünyanın en prestijli tunuvasında mücadeleler Katar'da sürerken F Grubu maçında Belçika, Kanada'yı Batshuayi'nin attığı golle mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Janny Sikazwe, maçın ilk dakikalarında verdiği olay kararla tarihi skandala imza attı.

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