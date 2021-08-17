Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor! 17.08.2021 | 22:53
09:45
04:51
00:56
00:56
00:56
00:24
Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da 17.08.2021 | 01:45
00:40
00:56
01:35
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ozan Tufan'a Watford kancası! 16.08.2021 | 15:45
03:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Dursun 6-8 hafta yok! 16.08.2021 | 15:42
02:07
Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri! 15.08.2021 | 00:00
09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
00:55
Beşiktaş, Batshuayi'yi bitirmeye yakın! 14.08.2021 | 00:50
07:05
04:36
04:20
00:32
2021/2022 sezonunda Süper Lig maç özetleri A Spor'da! 13.08.2021 | 15:31
06:00
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın listesinde. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.