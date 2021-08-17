Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın listesinde. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.