Video Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor!
17.08.2021 | 22:53

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın listesinde. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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