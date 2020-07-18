Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz Galatasaray yolunda!
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Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Okan Koç, Transfer Raporu Özel programında "Victor Ruiz'in Galatasaray ile anlaştığını duydum." ifadelerini kullandı.