Busenaz Çakıroğlu, adaşı Busenaz Sürmeneli'yi böyle motive etti | Video
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Busenaz Sürmeneli ringte madalya mücadelesi verirken diğer milli sporcumuz Busenaz Çakıroğlu da adaşını böyle motive etti.