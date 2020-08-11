Canlı yayında Balotelli sözleri! "Hayırlı olsun"
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Yılmaz Vural flaş açıklama 10.08.2020 | 20:38
Beşiktaş bir süredir İtalya golcü Mario Balotelli'yi gündemine aldı ve transferi bitirmeye çok yaklaştı. A Spor Yorumcusu Savaş Çorlu, Balotelli transferine dair konuştu ve prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Çorlu, "Balotelli, Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.