Canlı yayında Balotelli sözleri! "Hayırlı olsun"

Beşiktaş bir süredir İtalya golcü Mario Balotelli'yi gündemine aldı ve transferi bitirmeye çok yaklaştı. A Spor Yorumcusu Savaş Çorlu, Balotelli transferine dair konuştu ve prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Çorlu, "Balotelli, Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.