Video Spor Çarpıcı yorum! "Teknik heyet ve yönetim Falcao'dan memnun değil"

Çarpıcı yorum! "Teknik heyet ve yönetim Falcao'dan memnun değil"

Çarpıcı yorum!
28.07.2020 | 19:07

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Galatasaray'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Transfer Hattı programında Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, "Falcao Galatasaray'da çok mutlu ama yönetim ve teknik heyetin Falcao ile mutlu olduğunu söyleyemem." ifadelerini kullandı.

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