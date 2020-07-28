Çarpıcı yorum! "Teknik heyet ve yönetim Falcao'dan memnun değil"

Galatasaray'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Transfer Hattı programında Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, "Falcao Galatasaray'da çok mutlu ama yönetim ve teknik heyetin Falcao ile mutlu olduğunu söyleyemem." ifadelerini kullandı.