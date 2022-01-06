Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:46
02:19
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı! 06.01.2022 | 12:54
03:38
09:08
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET 06.01.2022 | 01:33
07:59
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI) 05.01.2022 | 23:45
01:13
GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor 05.01.2022 | 22:28
01:22
GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 05.01.2022 | 21:27
00:31
Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde! 01.01.2022 | 20:41
03:36
Alanyaspor, Francesco Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 31.12.2021 | 14:48
06:39
03:31
03:31
05:28
Galatasaray 8-9 Denizlispor | ZTK GENİŞ MAÇ ÖZETİ PENALTILAR GOLLER 29.12.2021 | 13:30
05:28
05:28
Galatasaray'a kupada Denizlispor şoku! İşte maçın özeti... 29.12.2021 | 08:27
25:08
25:08
05:28
01:01
02:00
İlhan Palut'tan Beşiktaş iddialarına yanıt | Video 28.12.2021 | 08:50
Dünya Muay Thai Şampiyonası öncesi, bir yandan dolandırıcılığa uğrayan bir yandan da sağlık sorunları nedeniyle doktorların şampiyonaya katılamazsın dediği Milli Yıldız Bediha Taçyıldız, katıldığı turnuvada 5. dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Şampiyonluğu öncesi yaşadığı sorunları anlatan Taçyıldız: "Sakatlığımı öğrendiğimde şampiyonaya 3 ay vardı, doktorum 'hiçbir yere gidemezsin' dedi. Dünyam başıma yıkıldı ama pandemi vesilesiyle şampiyona ertelenince hazırlanmayı sürdürdüm. Kesinlik