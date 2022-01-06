Video Spor Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı | Video
Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı | Video

Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı | Video

06.01.2022 | 16:06

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Dünya Muay Thai Şampiyonası öncesi, bir yandan dolandırıcılığa uğrayan bir yandan da sağlık sorunları nedeniyle doktorların şampiyonaya katılamazsın dediği Milli Yıldız Bediha Taçyıldız, katıldığı turnuvada 5. dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Şampiyonluğu öncesi yaşadığı sorunları anlatan Taçyıldız: "Sakatlığımı öğrendiğimde şampiyonaya 3 ay vardı, doktorum 'hiçbir yere gidemezsin' dedi. Dünyam başıma yıkıldı ama pandemi vesilesiyle şampiyona ertelenince hazırlanmayı sürdürdüm. Kesinlik

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