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Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Cumhuriyet’in 100. yılında, Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray şampiyon oldu" | Video

31.05.2023 | 08:40

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, havaalanında yaptığı açıklamada “Cumhuriyet’in 100. yılında, Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray sloganımızla beraber bu sene Galatasaray şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen sarı-kırmızılılarda coşku burada da devam etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes çok mutlu. Güzel bir şampiyonluk. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray sloganımızla beraber bu sene Galatasaray şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun. Emeği geçen herkese; futbolcularımıza, teknik kadroya, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben haftalar önce söyledim; şampiyon belli dedim. Şampiyon belli şimdi ikinci ve üçüncüye bakacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE CENTİLMEN TAKIM BİZİ ALKIŞLAYACAKLARDIR"
4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Özbek, "Onlar centilmen bir takım, değerli bir camia. Biz sahaya çıkarken herhalde bizi alkışlayacaklardır" dedi.

"TAKIM OLARAK İNANMIŞTIK"
Sezonun kırılma anı ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Başkan Özbek, "Sezon hiç kırılmadı ki, biz başladığımız hızla sezonun sonuna geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider, kırılma anı yok. Takım olarak inanmıştık, şampiyonluğumuz kutlu olsun" diye konuştu.

"PAZAR GÜNÜ KUPA ALİ SAMİ YEN'DE"
Şampiyonluk kupasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştuğunu aktaran Özbek şunları söyledi:
"Yönetmeliğe göre şampiyon olduktan bir hafta sonraki iç saha maçına kupa getiriliyor. Zaten Federasyon Başkanı ile konuştum. Pazar günü Ali Sami Yen'de."

Başkan Özbek, açıklamalarının son bölümünde Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de bilgiler vererek, "Icardi ile her zaman beraberiz. Bir maçımız daha var onu da oynayalım ondan sonra karar vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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