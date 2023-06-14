Video Spor Dursun Özbek: "Galatasaray’ı torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Galatasaray’ı torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum" | Video

14.06.2023 | 14:25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

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Galatasaray Divan Kurulu Haziran ayı Olağan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı salonuna Futbol A Takımı'nın kazandığı Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası da getirildi.

Burada bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün futbol takımımızın yuvasında, Florya'dayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmanın gururu ve mutluluğu ile buradayız. Divan başkanlığımıza, toplantımızı burada düzenledikleri için teşekkür ederim. Bugün önemli teşekkürü de divan kurulu üyelerime ayırmak istiyorum. Seçildiğimiz günden beri divan toplantılarına ne kadar önem verdiğimi bildiğinizi düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım için burada konuşulan her konu, her yapıcı eleştiri, hep öneri çok önemliydi. Biz burada konuştuk, tartıştık ve en doğru yolu bulmaya çalıştık. Bence tüm camiamıza örnek olmayı da başardık. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de şampiyonluk yolunda, rakiplerle yapılan mücadelede hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarlarıma gönderiyorum. Onların katkısı da çok büyük. Sezon başından beri stadımız hep dolu oynadık. Taraftarlarımızın teveccühü ile bugün rekor sayıda Ali Sami Yen'de maçlarımıza devam ediyoruz. Bunun artacağını da düşünüyorum. Ayrıca yapmaya çalıştığımız sevgi ikliminin önemli parçalarından birisinin de bu toplantılar olduğunu belirtmek istiyorum. Umuyorum bu şekilde devam edip, Galatasarayımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, 'Türk olmayan takımları yenmek' var. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

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