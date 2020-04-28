Emre Bol, Emre Kılınç Ve Mert Hakan Yandaş'ın Yeni Takımını Açıkladı

A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bol, adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığını söyledi.