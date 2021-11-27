Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi ümidini kesmiş!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş - Giresunspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş seyircisi takımdan ümidini kesmiş. Beşiktaş'ın da bir şey olacak şekli yok. İlk yarıda hibir şey yapmadılar. Geçen seneki takımla şimdiki takım arasında uçurum var" dedi.