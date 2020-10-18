Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Biri doğru diğeri..."

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısında her iki takımın da lehine birer penaltı kararı verildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı kararlarını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...