Erzurum'da Süper Lig coşkusu! İşte o görüntüler

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım BŞB Erzurumspor oldu. Dadaşlar, 34. haftada konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı ve 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden 'merhaba' dedi. Erzurum'da taraftarlar ise Süper Lig coşkusunu böyle yaşadı. İşte o görüntüler...