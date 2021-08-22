Fabrice N'Sakala'dan mesaj! "Antrenmana çıkacak kadar iyiyim"

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede korku dolu anlar yaşanmıştı. Siyah-beyazlı takımın deneyimli sol beki N'Sakala birden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu son derece iyi olan N'Sakala, Instagram hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine mesaj gönderdi. N'Sakala, "Bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara başlayabilecek kadar dahi iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Devamke." ifadelerini kullandı.