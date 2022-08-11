Video Spor Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Slovacko karşısında. Jorge Jesus'tan açıklama "Futbolda kesinlik yoktur" | Video
Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Slovacko karşısında. Jorge Jesus'tan açıklama

Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Slovacko karşısında. Jorge Jesus'tan açıklama "Futbolda kesinlik yoktur" | Video

11.08.2022 | 12:04

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda 3-0’ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko’ya konuk olacak. Saat 20.00’de Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Turun ilk maçında evinde gösterdiği performansla Slovacko’yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, elindeki büyük avantajla rövanş maçından da gelip gelerek adını Play-Off’a yazdırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

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