Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Slovacko karşısında. Jorge Jesus'tan açıklama "Futbolda kesinlik yoktur" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Koray Günter Beşiktaş'a çok yakın | Video 11.08.2022 | 12:18
01:03
Galatasaray Nelsson'un alternatifini Norveç'te buldu | Video 11.08.2022 | 12:16
01:36
02:40
01:23
Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK 10.08.2022 | 12:44
04:32
05:58
01:01
Fenerbahçeli taraftarlardan Gustavo Henrique'ye büyük tepki | Video 10.08.2022 | 12:40
06:01
Fredrik Midtsjö: "Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum" | Video 09.08.2022 | 13:22
19:06
14:31
Jorge Jesus: "Derin bir kadroya ihtiyacımız var" | Video 09.08.2022 | 08:56
09:26
02:11
08:30
01:21
Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 08.08.2022 | 11:18
02:44
03:39
06:26
08:22
Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 05.08.2022 | 01:25
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda 3-0’ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko’ya konuk olacak. Saat 20.00’de Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Turun ilk maçında evinde gösterdiği performansla Slovacko’yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, elindeki büyük avantajla rövanş maçından da gelip gelerek adını Play-Off’a yazdırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.