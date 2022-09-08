Video Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link

Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link

08.09.2022 | 15:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
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Inter Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:04
Inter Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
Barcelona Plzen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:04
Barcelona Plzen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
Club Brugge Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:04
Club Brugge Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:04
Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 01:04
Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 00:45
Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 00:45
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
Celtic - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Tv 8,5 CANLI İZLE 01:03
Celtic - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:03
PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:03
Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
Dinamo Zagreb - Chelsea Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 00:30
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler https://www.exxen.com/tr adresinden üyelik alıp izleyebilirler.

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