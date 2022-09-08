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Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
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Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
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Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 08.09.2022 | 11:31
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Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 08.09.2022 | 08:51
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Tottenham Marsilya Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
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Barcelona Plzen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
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Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
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Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
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Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
01:03
Celtic - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
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PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
01:03
Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
00:30
Dinamo Zagreb - Chelsea Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
13:48
00:43
THY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu | Video 05.09.2022 | 11:22
02:22
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun'dan tekme açıklaması | Video 05.09.2022 | 08:52
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video 05.09.2022 | 08:44
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler https://www.exxen.com/tr adresinden üyelik alıp izleyebilirler.