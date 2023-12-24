Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu | Video

Süper Lig'de dev derbide bugün Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Liderlik için sahaya çıkacak olan iki takımda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi öncesi İsmail Kartal ve Okan Buruk kafalarındaki 11'leri belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli iki isim forma giyemiyor. İşte son dakika haberinin detayları.