Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi son durum | Video
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Süper Lig’in 35. Haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul anlattı. Antrenman sırasında bileği kırılan Altay Bayındır’ın ne zaman ameliyat edileceği de belli oldu.