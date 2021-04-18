Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi son durum | Video

Süper Lig’in 35. Haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul anlattı. Antrenman sırasında bileği kırılan Altay Bayındır’ın ne zaman ameliyat edileceği de belli oldu.