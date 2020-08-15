Fenerbahçe'de Dirar'ın yerine iki alternatif

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimali gündemine alan sarı lacivertli ekip alternatif isim arayışlarına ise başladı. Fenerbahçe'nin sağ bek için transfer listesinde ise iki isim var: Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj ve Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare.