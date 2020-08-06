Fenerbahçe'den Caulker'i kadrosuna katmak istiyor!

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Bu sezon defans hattındaki hatalar nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezonda sağlam bir defans bloğu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 28 yaşındaki stoperle temas halinde olduğu öğrenildi.